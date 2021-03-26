Потепление продолжается: в Петербурге 26 марта климатическая норма превысится на 3 градуса

В Петербурге продолжается потепление. В пятницу, 26 марта, в городе ожидается повышение климатической нормы примерно на 2-3 градуса. В течение дня воздух прогреется до +7 градусов в городе и +8 градусов в Ленинградской области. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий метеоролог центра «Фобос».

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние смещающийся с запада атмосферный фронт. Временами его облачная гряда будет закрывать небо плотной пеленой, местами пройдут кратковременные дожди», – отмечает синоптик.

Согласно прогнозу, в Петербурге 26 марта ожидается температура от +5 до +7 градусов. На погоду оказывает влияние западный циклон. Атмосферное давление в течение дня повысится выше нормы до 763 мм. рт. ст.