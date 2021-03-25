В акватории Финского залива зафиксировали содержание вредных веществ

В Курортном районе Петербурга зафиксировали содержание вредных веществ в акватории Финского залива. Кроме того, установлено, что моллюски находятся в плохом состоянии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Петербургского Федерального исследовательского центра РАН провели анализ воды и животных. Выводы оказались неутешительными. Вероятно, загрязнение среды произошло из-за неэффективной работы локальных очистных сооружений. То есть, пансионаты и кафе Курортного района не справляются с нагрузкой.

Обнаруженные загрязнения вызывают у морских животных расстройство пищеварительной системы, а значит животные больше не имею возможности очищать воду.