Весна в Петербурге приманила пигалиц, прилетевших из Франции или Италии

В Северной столице заметили первых мартовских перелетных птиц. Ими оказались пигалицы или их еще называют чибисы. Обычно они зимуют в Италии или во Франции. Об этом сообщает биолог Павел Глазков в социальной сети «ВКонтакте».

Блогер-биолог отмечает, что пигалицы обычно прилетают в марте, чаще всего первее других птиц. Чибисы похожи на голубей, однако отличаются длинными ногами и хохолком на затылке. Кроме того, у птиц зеленоватый оттенок оперенья.

Кроме того, Павел Глазков поделился интересным фактом об этих птицах. Они самостоятельно делают клизму с помощью длинного клюва.