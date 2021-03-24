24 марта в Петербурге установлен новый температурный рекорд

В Петербурге в среду, 24 марта, установился новый температурный рекорд. Метеорологи утверждают, что подобной температуры в городе не было более 80 лет. В течение дня столбик термометра поднялся до +11 градусов. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«24 марта во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных +11,0 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял +10,6 градуса», - отмечают в ведомстве.

При этом рекорд еще может повысится, окончательные данные следует ждать в 21:00. Остаток марта в Петербурге прогнозируется теплым и солнечным.