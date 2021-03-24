С 24 марта по 1 мая петербургские сады и парки закроют на просушку

В Петербурге со среды, 24 марта, будут закрыты парки и сады. Причиной закрытия станет просушка грунта. Работы по подготовке земли к летнему сезону будут завершены к 1 мая. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству.

«С 24 марта комитет по благоустройству Санкт-Петербурга закрывает городские сады и парки на просушку. После снегопадов переувлажненные грунтовые и набивные дорожки необходимо защитить от разрушения и подготовить к наступающему летнему сезону», - говорится в сообщении.

Так, временно закроется Таврический и Овсянниковский сады, а также Казанский и Екатерининский скверы. Кроме того, с 24 марта закроются сад Сан-Галли и сквер Галины Старовойтовой, а также Никольский, Лопухинский и Городской сады.