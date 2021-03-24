В среду петербуржцев ожидает потепление до +9 градусов

Температура воздуха приближается к рекордным значениям.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода в среду в Петербурге будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью достигала 0 градусов, с утра возможна гололедица. Днем воздух прогреется до +7–+9 градусов.

Этот показатель является почти рекордным для 24 марта. Обычно температура в этот день составляет от -7 до +4 градусов, о чем свидетельствуют данные, полученные в результате погодных наблюдений за последние 59 лет. Самым теплым было 24 марта 2007 года – тогда температура воздуха составляла +10 градусов.