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Беглов торжественно запустил инженерно-техническое сооружение для очистки сточных вод

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© Фото: gov.spb.ru

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Был запущен Охтинский канализационный коллектор, который обеспечит очистку сточных вод на 99,5%.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал на церемонии открытия Охтинского канализационного коллектора. Глава города осуществил торжественный запуск инженерно-технического сооружения. С его помощью можно будет осуществлять очистку сточных вод на уровне 95,5%.

На мероприятии также присутствовали директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Роман Минухин, а также вице-губернатор Сергей Дрегваль и гендиректор «Водоканала» Александр Данилов.

Во время выступления градоначальник отметил, что это самый крупный экологический проект за последние года.

«Это еще один шаг по пути становления нашего города одним из самых чистых в мире и в выполнении рекомендаций Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря», — заявил Беглов.

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