На петербургских прилавках найден некачественный грунт

Перед началом дачного сезона на прилавках Петербурга прошли проверки продаваемой земли. В ходе рейда выяснилось, что большинство товара не соответствует надписям на упаковках. Об этом сообщает пресс-служба «Общественного контроля».

Обход прилавков для дачников состоялся в понедельник, 22 марта. Результаты взятых в лаборатории образцов показали неутешительные выводы. Две трети проб не соответствуют данным с упаковки, то есть являются бракованными.

В некоторых образцах занижена доля азота в 6 раз, в других не хватает кальция, иные образцы были слишком кислые, не позволяющие семенам прорасти в таких условиях. В результате уверенность осталась лишь в трех образцах земли от компаний «Питэр Пит», «Агрикола» и «Morris Green».