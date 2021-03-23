Потепление в Петербурге принесет 23 марта облачность

В Петербурге продолжается потепление, на текущей неделе установится стабильная весенняя погода. Однако вместе с этим в город придет и облачность. Так, во вторник, 23 марта, в Северной столице ожидается переменная облачность, но с минимальными осадками. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий метеоролог центра погоды «Фобос».

Днем температура воздуха будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Кроме того, ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 мм. рт. ст, что находится в пределах нормы.

В течение дня вероятность осадков крайне низкая, однако преимущественно ожидается облачное небо.