Памятнику по спасению детеныше тюленей появились на берегу Финского залива

В Петербурге на побережье Финского залива появились таблички, помогающие сориентироваться при обнаружении детенышей тюленей. Стойки с информацией появились, чтобы люди знали, куда звонить и что делать, если детенышам нужна помощь. Об этом сообщает группа «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

Таблички появились в Курортном и Кронштадтском районах города, а также в Выборгском районе Ленинградской области. Их установили 20 марта, в субботу, руководитель общественной организации «Добровольцы Купчино» Юрий Куликов и чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Паюпин.

«Русский богатырь Максим Паюпин, который тоже является участником «Добровольцев Купчино», помог нам переносить по пляжу 70-килограммовые бетонные основания для столбов. А Юрий Куликов помог нам с быстрыми согласованиями для установки щитов в Курортном районе. И это очень хорошая помощь», – комментируют в сообществе.