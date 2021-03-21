Нерпы Крошик и Шлиссик испытают «противотюленьи» решетки

Нерпята Шлиссик и Крошик, проживающие в реабилитационном центре ластоногих, помогут определиться с выбором решетки, спасающей тюленей от рыбацких снастей и гибели. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в группе центра.

«Мы спроектировали несколько размерных вариантов таких решеток для того, чтобы подобрать устраивающие и рыбаков, и тюленей размеры ячейки этих решеток. А Денис с руководством ПКФ «Кристалл» их нам безвозмездно изготовили и готовы еще наделать наших разных экспериментальных штук из металла», — сообщают в центре.

Зоозащитники планируют внедрить такие решетки, однако важно правильно подобрать размер ячеек, который подойдёт и рыбака, и тюленям.