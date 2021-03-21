Понедельник принесет в Петербург порывистый ветер и мокрый снег

Рабочая неделя начнется для петербуржцев с сильного порывистого ветра и мокрого снега, переходящего в дождь. Причиной смены погоды стал циклон «Отто», надвигающийся на город и приносящий оттепель. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий синоптик центра погоды «Фобос».

В понедельник ожидается потепление, но порывистый ветер будет достигать 15 метров в секунду. Так, 22 марта, водителям и пешеходам следует быть осторожнее.

«Закройте окна, машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», - рекомендуют сотрудники МЧС.