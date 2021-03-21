В воскресенье в Петербург новый циклон принесет оттепель

В Петербург приближается циклон «Отто». Таким образом, с воскуренья, 21 марта, в городе ожидается смена погоды на «режим оттепель». Об этом сообщает Михаил Леус, главный метеоролог погодного центра «Фобос».

«Сегодня, 21 марта, Санкт-Петербург будет ощущать влияние центральной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Отто», - уточнил специалист.

Воскресенье принесет в Петербург тепло. Небо будет облачным, а температура воздуха поднимется до +3 градусов. Однако ветер ослабит ощущение тепла на улицах города. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится ниже нормы.