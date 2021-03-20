20 марта в Петербурге ночью похолодает до -11 градусов

В Северной столице в субботу, 20 марта, ожидается похолодание и метель. Днем температура держалась от -1 до -3 градусов, однако к ночи температура опустится до -9…-11 градусов. В Ленинградской области столбик термометра опустится до -13 градусов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу и области.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 20 марта в городе местами ожидается умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, Гидрометцентр сообщает, что ночью в Петербурге снег прекратится.