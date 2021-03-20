МЧС предупреждает о метели и гололедице в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге ведомство МЧС предупреждает местных жителей города и Ленинградской области об ухудшении погодных условий в эти выходные дни. Об этом сегодня, в субботу, 20 марта, проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На основе опубликованного сообщения, 20, 21 и 22 марта в регионе будут метель и гололедица. В частности, сегодня, в субботу, во второй половине дня горожан ждёт метель, порывы ветра до 17 метров в секунду и гололедица на дорогах.

В понедельник, 22 марта погодные условия будут сохраняться, только прибавится мокрый снег.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения автомобилистами правил дорожного движения и скоростного режима. Спасатели советуют воздерживаться от поездок и тщательно выбирать маршрут. Пешеходам также стоит быть аккуратнее.