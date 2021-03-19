20 марта петербуржцев ожидает штормовой ветер и метель

МЧС по Петербургу и области предупреждает жителей региона о надвигающейся метели и сильном ветре. Выходные в городе начнутся с плохой погоды. Юго-западный ветер усилится и порывы достигнут 15 метров в секунду.

Кроме того, ожидаются осадки в виде небольшого снега, однако в некоторых районах города в субботу, 20 марта, ожидается метель. Температура воздуха опустится до -11 градусов. Днем температура будет держаться в пределах -1…-3 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. В связи с этим пешеходам и водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о прогнозе на настоящую весну, которая ожидается в Петербурге с 24 марта.