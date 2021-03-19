Климатолог сообщила о возможном затоплении Петербурга из-за глобального потепления

Екатерина Пестрякова, климатолог и преподаватель челябинского государственного университета, сообщила о ряде регионов России, которым грозит затопление из-за возникновения глобального потепления.

Эксперт составила список городов, которых может коснуться эта угроза. В этот рейтинг попали Санкт-Петербург, Курганская и Челябинская области. Стоит отметить, что все эти регионы расположены очень низко относительно уровня Мирового океана. Что касается Петербурга, то там потоп может возникнуть из-за неотектонических движений, которые приведут к подъему Балтийского щита.

Пестрякова заявила, что глобальное потепление возникнет лишь через десятилетия. Однако сейчас есть время, что предотвратить возможную климатическую катастрофу.