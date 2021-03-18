В четверг петербуржцев ожидает небольшой снегопад

Петербуржцев в четверг, 18 марта, ожидает облачная погода. Местами солнце будет выглядывать из облаков и радовать горожан. Днем в городе ожидается небольшой снегопад. Об этом сообщает Михаил Леус, главный метеоролог центра «Фобос».

На странице в Facebook главнй синоптик Петербурга уточнил, что на погоду сегодня влияет южный циклон. В связи с этим температура в городе будет держаться в пределах -1 … +1 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Кроме того, на дорогах сохранится гололедица.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о прогнозе погоды на 18 марта по Ленинградской области.