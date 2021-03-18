В Ленобласти 18 марта ожидается снег и небольшое потепление

Жителей Ленинградской области в четверг, 18 марта, ожидает облачная погода. Местами небо будет проясняться и солнце выглянет из-за облаков. Однако день ожидается прохладным. Согласно прогнозу, температура воздуха будет держаться в пределах от -4 до +1 градуса.

Кроме того, в области ожидается умеренный ветер и гололедица на дорогах. В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть осторожнее. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о петербургских заморозках до конца текущей недели, а на выходных ночью температура опустится до -9 градусов.