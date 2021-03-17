Петербург выполнил обещания перед новым единым мусорным оператором

В Петербурге и Ленинградской области в ближайшее время появится единый мусорный оператор. АО «Невский экологический оператор делят между собой город и область. Комитет имущественных отношений приобрел 25% и одну акцию организации. Для этого из бюджета было выделено 25 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.



«Средства нужны для того, чтобы компания начала работу. Приступаем к разработке общей для агломерации концепции», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект также принадлежит компаниям «ВТБ Инфраструктурный холдинг» и «Интер РАО ЕЭС», которые также должны внести свои средства в развитие оператора.

