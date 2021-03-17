В Казахстане к концу марта ожидаются дожди

Во второй половине марта в Нур-Султане ожидается потепление и дожди. К концу марта воздух прогреется до +4 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Согласно метеопрогнозу, к концу текущей недели минусовая температура уйдет из города и в столицу Казахстана придет весна. Начиная с 21 марта, дневная температура поднимется до +1 градуса и выше. Однако, насладиться теплой погодой жителям столицы не удастся.

Вместе с пришедшим потеплением осадки в виде снега превратятся в дожди. До конца марта ожидается переменчивая погода: от ясного неба до дождя. Подобная погода проводит март во многих городах Казахстана. Для того, чтобы не допустить размыва придомовой территории, необходимо правильно подходить к дренажному оборудованию. Примеры можно посмотерть здесь.