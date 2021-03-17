В среду петербуржцев ждет похолодание

В Петербурге кончились теплые дни. Причиной смены погоды стал циклон, центр которого находится на северо-западе Черного моря. В среду, 17 марта, в Северной столице ожидается похолодание и осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Петербуржцев ждет облачная погода, а также мокрый снег и гололедица на дорогах. Кроме того, скорость северного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. атмосферное давление повысится и составит 762 мм.рт.ст. В течение дня температура воздуха будет держаться от 0 до +2 градусов.

Ранее метеорологи прогнозировали похолодание в городе с середины и до конца недели.