Вторник станет для петербуржцев последним теплым днем на этой неделе

Второй рабочий день даст петербуржцам насладиться последними теплыми нотками этой недели. Осадков 16 марта в Петербурге не ожидается, а воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный метеоролог центра «Фобос».

Однако весеннюю погоду испортит порывистый ветер. Северо-западные порывы достигнут 9 метров в секунду. Согласно прогнозу, на погоду сейчас влияет промежуточный гребень антициклона.

Кроме того, с 17 марта ранее в Петербурге прогнозировали похолодание, температура воздуха днем достигнет нуля, а ночью опустится до – 9 градусов к концу недели.