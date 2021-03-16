Васильевский остров объявлен экспертами районом с самым грязным воздухом

Экологическую ситуацию в Петербурге изучили сотрудники ВГБУ «Северно-Западное УГМС».

Эксперты отмечают, что Васильевский остров – самый загрязненный район города. Пробы кислорода для определения в них концентрации взвешенных веществ были взяты в контрольных точках. В воздухе специалисты обнаружили диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и некоторые другие ядовитые вещества.

Результаты сравнили с показателями нормы, установленными 1 марта 2021 году. Отмечается, что Васильевский остров по результатам исследования стал районом с наиболее загрязненным воздухом. Во всех остальных районах города наблюдается более благоприятная экологическая ситуация.