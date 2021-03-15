Комитет по транспорту Петербурга последние годы автобусы на дизеле активно заменяет на общественный транспорт, работающий на природном топливе. Благодаря соглашению города и компаний «Газпром», «КАМАЗ», процесс обновления городского транспорта произойдет за три года.
До соглашения сторон председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков заявлял, что переход на газомоторное топливо имеет множество плюсов. В связи с этим переход к экологическому благополучию города начат еще в 2019 году, когда город сообщал о планах покупки 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
«Газомоторное топливо более экологично и значительно более экономично. Наша задача – чтобы экологичный транспорт активно использовался в разных районах нашего города. Поэтому мы планируем расширять количество общественного транспорта на газомоторном топливе», — отметил Кирилл Поляков.
В Петербурге общественный транспорт активно переходит на экологичное топливо
Новое соглашение между администрацией города и «Газпромом» ускорит этот процесс и завершит переход на газ в 2023 году.
Комитет по транспорту Петербурга последние годы автобусы на дизеле активно заменяет на общественный транспорт, работающий на природном топливе. Благодаря соглашению города и компаний «Газпром», «КАМАЗ», процесс обновления городского транспорта произойдет за три года.
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