Соглашение о переводе части петербургского автопарка на газомоторное топливо 15 марта подписали представители города и ПАО "Газпром." Вместе с автобусами на газу, в городе действуют 10 маршрутов электробусов.
Первые маршруты троллейбусов с динамической зарядкой появились в Петербурге в декабре 2017 года. Батареи, которые установлены на этом виде транспорта позволяют проезжать не менее 7,5 км пути без подключения к сети.
Электробусы удобны пассажирам еще и тем, что внутри есть зарядки для телефонов. Там действует система "Культурный маршрут", когда отсканировав QR-код можно узнать обо всех достопримечательностях, мимо которых двигается транспорт.
"Мы смотрим... возможность перехода Красногвардейского района полностью на электробусы, - заявлял председатель Комитета по Транспорту Кирилл Поляков в своем интервью. - С учетом того, что там есть возможность построить новый парк, и губернатор нас поддержал... И я думаю, что к концу 2023 года, если нам дадут такие бюджетные возможности, мы полностью новый парк с новыми электробусами в Красногвардейском районе запустим".
С декабря 2017 по декабрь 2020 года, электробусы перевезли 12,33 млн пассажиров. Вместе с автобусами на газу, электробусы внесут свой вклад в в защиту городской окружающей среды.
Транспорт Петербурга двигается в сторону экологии
© Фото: https://electrotrans.spb.ru/
Перевозка пассажиров полностью поворачивается в сторону экологичности.
Соглашение о переводе части петербургского автопарка на газомоторное топливо 15 марта подписали представители города и ПАО "Газпром." Вместе с автобусами на газу, в городе действуют 10 маршрутов электробусов.
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