Рабочая неделя началась для петербуржцев с дождя и мокрого снега

Понедельник принес в Петербург дождь и осадки в виде мокрого снега. Рабочая неделя началась для петербуржцев 15 марта с продолжением теплых дней. Согласно прогнозу, климатическая норма будет превышена. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий метеоролог центра «Фобос».

Прогноз погоды обещает сегодня облачное небо и дождь, переходящий в мокрый снег. Температура будет держаться в пределах +2…+4 градусов. На погоду влияет центральная часть циклона «Луис».

Ветер в понедельник будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 751 мм рт. ст.