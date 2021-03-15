Петербургские активисты нашли способ привлечь внимание властей города на проблему грязной воды

В Петербурге появится новый проект, который позволит привлечь внимание общественности к проблеме загрязненной воды в кранах. Активисты планируют запустить проект «Музей грязной воды». Об этом сообщает интернет-издание Gazeta.SPb.

Активисты обратили внимание на то, что уже много лет подряд жители большинства районов Петербурга жалуются на воду, текущую из кранов их квартир. Чаще всего жалобы поступают на запах канализации или тухлых яиц. В связи с этим горожан приходится тратить средства на установку фильтров и бойлеров. При этом тарифы на воду продолжают расти.

Музей подразумевает, что горожане возьмут пробы воды из своей квартиры и принесут их на выставку. В обмен на бутылку грязной воды людям выдадут бутылку чистой питьевой воды.