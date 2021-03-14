Рабочая неделя начнется для петербуржцев с потепления

На Петербург продолжает оказывать влияние Тихоокеанский циклон, который принес в город теплую погоду. В понедельник, 15 марта, в Северной столице также будет теплая погода. Однако на дорогах сохранится гололедица.

Неделя начнется с ветреной погоды и осадков в виде дождя или небольшого снега. Днем будет облачно, а температура поднимется до +4 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Днем атмосферное давление будет чуть выше нормы.