На Кораблестроителей бдительный петербуржец предотвратил экологическую аварию

В Петербурге один из жителей улицы Кораблестроителей обратился в Комитет по природопользованию Петербурга. Он пожаловался на опасные отходы, которые в большом количестве лежали рядом с экобоксом. Об этом сообщает пресс-служба «Экостроя».

Специалистом удалось вывезти с места 28 люминесцентных ламп, 25 кг батареек, а также девять медицинских термометров. В ближайшее время продукция будет утилизирована. Кроме того, сотрудники «Экостроя» проверили территорию на наличие разливов ртути и превышения концентрации паров ртути в воздухе. Никаких нарушений зафиксировано не было.