Петербуржцам рассказали о птицах, встречающихся в городе весной

Специалист по птицам Вячеслав Заметня перечислил птиц, которых можно встретить в пределах Петербурга этой весной. Так, орнитолог рассказал о тундровом лебеде, белолобом гусе и гуменнике, а также о черной и белощекой казарках, о морянке и турпане. Кроме того, в городе можно будет встретить синьгу и обыкновенную гагу.

Примечательно, что малый или тундровый лебедь занесен в Красную книгу. Все перечисленные виды птиц относятся к семейству утиных. по традиции весной они летят гнездоваться в нашу сторону.

Кроме того, орнитолог отметил, что весенняя миграция непредсказуемая и бывает, что в Петербург залетают неожиданные виды птиц.

«В апреле прошлого года под Гатчиной встретили розового пеликана, а позапрошлой весной в Парголово залетел удод», – добавил Вячеслав.