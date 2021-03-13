18 марта можно будет увидеть Северное сияние вблизи Петербурга

Северное сияние можно будет увидеть 18 марта. Об этом петербуржцам сообщает телеграм-канал «Северное сияние в Санкт-Петербурге». Сияние продлится с 17 по 20 марта, однако безоблачное небо порадует жителей Северной столицы лишь 18 марта.

Северной сияние вновь можно будет увидеть вблизи Петербурга, так как в его сторону разворачивается корональная дыра. Возмущения в магнитосфере будут длится несколько дней. Чтобы поймать не столь частое явление, нужно следить за метеопрогнозом, а также удалиться в места, где нет света жилых сооружений или автомагистралей.