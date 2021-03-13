Морозы в Петербурге не отступят до конца марта

Региональное управление Гидрометцентра России сообщило об оттепели, пришедшей в Петербург, отметив, что она не означает наступление настоящей весны. Синоптики предупреждают петербуржцев, что морозы периодически будут напоминать о зиме до конца этого месяца.

Метеорологи утверждают, что до конца марта на улицах города температура может опускать до -10 градусов. Ближайшее похолодание прогнозируется на вторник, 16 марта. При этом сообщается, что к концу следующей недели минимальная температура достигнет -9 градусов. Однако днем столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о циклоне «Клаус», принесшем в Петербург оттепель на несколько дней.