Петербуржцев ждут теплые выходные

Долгожданное потепление наступит в Северной столице уже в эти выходные дни. Так, с 13 марта в городе будет держаться плюсовая температура. Об этом сообщает главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботний день, 13 марта, в Петербурге ожидаются осадки в виде дождя, а температура воздуха прогреется до +2…+4 градусов. Утром горожан не обрадует порывистый ветер, однако днем юго-западный ветер станет более спокойным.

На своей странице в Facebook Михаил Леус отметил, что потепление связано с влиянием атлантического циклона «Клаус». Кроме того, циклон вызовет повышение атмосферного давления в течение дня.