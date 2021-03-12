Синоптики пообещали наступление весны в Петербурге на следующей неделе

Синоптики Санкт-Петербурга сообщили, что во второй половине марта наступит настоящая весна. Уже с сегодняшнего дня, с 12 марта, начнутся потепления. Причиной этому станет приход крупного циклона, который несет с Атлантики теплый воздух.

Александр Колесов, главный синоптик Северной столицы, заявил, что начиная с 12 марта, температура воздуха начнет повышаться. Однако в городе будут продолжаться сильные ветра. Уже к выходным столбик термометра поднимется до отметки в +5 градусов.

Кроме того, специалист сообщил, что во второй декаде марта все еще будет чувствоваться легкий мороз.