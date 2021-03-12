Последние дни недели порадуют петербуржцев потеплением

Последний рабочий день в Петербурге начинается с весенней оттепели. Западный теплый атмосферный фронт окажется влияние на метеообстановку в последние дни текущей недели. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу на 12 марта, в пятницу горожан ждет потепление. Воздух в Петербурге прогреется до 0…-2 градусов. При этом ожидается сильный снег и облачная погода. В Ленинградской области потепление достигнет отметки в +1 градус. Однако теплым пятничный день назвать не получится, так как порывистый ветер со скорость 7-12 метров в секунду не даст насладиться повышением температуры.

В социальной сети Facebook ведущий метеоролог Михаил Леус предположил, что в выходные дни будет также повышаться температура.