Синоптики предупреждают петербуржцев о метели и сильном ветре 12 марта

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает жителей города о надвигающейся метели и сильном ветре в пятницу, 12 марта.

Кроме того, в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщают, что в некоторых районах Петербурга возможно выпадение снега. Также спасатели МЧС призывают граждан быть аккуратными, так как на улицах ожидается гололед.

Синоптики рекомендуют воздержаться от поездок без особой надобности. В случае выхода на улицу рекомендуется быть предельно аккуратными, для того, чтобы избежать получения травм.