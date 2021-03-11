Днем 11 марта в Петербурге резко потеплеет

Весна возвращается в Петербург, по мнению метеорологов. В четверг, 11 марта, в Северной столице ожидается резкая перемена погоды. После ночных заморозков в -20 градусов в городе и -33 градусов в области, в городе днем температура поднимется до -5…-7 градусов.

В городе ожидается переменная облачность. В течение дня снег не выпадет, однако гололедица на дорогах останется. Согласно ожиданию метеорологов, именно с четверга весна начнет возвращаться в Северную столицу.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о самках северного оленя, которые почувствовали приближающуюся весну и начали сбрасывать рога. Наблюдать это занятное явление можно в Ленинградском зоопарке.