Самки северного оленя почувствовали весну и ходят с одним рогом

В петербургском «Оленьем кругу» самки северных оленей начали сбрасывать рога. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

По традиции с наступлением весны и приближением теплой погоды самки начинают по одному сбрасывать рога. Часто бывает, что спадает сначала один рог, а потом другой, поэтому можно увидеть самок северного оленя, гуляющих с одним рогом.

У самцов обновление рогов происходит в другой время – в конце осени, либо в начале зимы. Известно, что у северных оленей новые рога вырастают за один год.

«Причём с каждым годом рога становятся все больше и ветвистее», — комментируют событие петербуржцы.