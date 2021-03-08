Во вторник жителей Петербурга ожидают морозы

Синоптики сообщают, что в ночь на 9 марта жителей Петербурга ожидают сильные заморозки. Столбики термометров достигнут отметки -18 градусов. Местами возможны небольшие осадки в виде снега.

Ветер северо-восточный, северный. Днем осадков не ожидается, а температура воздуха в светлое время суток составит от -11 до -13 градусов. На дорогах гололедица, водителям советуют быть особенно осторожными. Атмосферное давление превысит норму.

Сообщается, что с 11 марта морозы в Петербурге и Ленинградской области пойдут на спад.