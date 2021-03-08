В Петербурге 8 марта встречает женщин штормовым ветром и снегопадом

Накануне 8 марта в Петербурге и области бушевал ураганный ветер, а также наблюдался сильнейший снегопад. Согласно прогнозу, с наступлением Международного женского дня погода в Северной столице должна стать более снисходительной к праздничному дню.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, на дорогах возможна гололедица и снежные накаты. Скорость ветра должна снизиться до 15 метров в секунду. Дневная температура составит -10 градусов, а ночью может вновь опустится до -12 градусов.

Метель окончилась утром, а последствия снегопада устраняют коммунальные службы города.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 6 245 дворников, брошенных на устранение сугробов и очистки крыш.