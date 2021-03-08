В Петербурге заметили редкую птицу, занесенную в Красную книгу

В Санкт-Петербурге в Петродворцовом районе жители увидели одну из самых маленьких сов — воробьиного сыча, который держал в своих лапах добычу.

Этот вид сов занесен в Красную книгу во многих регионах России. Размеры у этих птиц не очень большие: длина — 15-19 сантиметров, размах крыльев — 35-40 сантиметров, вес — 55-80 грамм. Самое подходящее время охоты для этой птицы являются рассвет и сумерки. Основная добыча — это мелкие млекопитающие.

Чаще всего воробьиный сыч встречается в Европе и Азии, а также является оседлой птицей. Кроме того, во время холодной зимы они отправляются в теплые края.