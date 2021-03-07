Тюлени Крошик и Шлиссик отказываются принимать витамины

В петербургском Центре реабилитации ластоногих сотрудники жалуются на двух подопечных, страдающих от весеннего авитаминоза. Крошик и Шлиссик отказываются принимать витамины. Об этом сообщают работники заведения.

Авитаминоз у тюленей выражается в начавшейся линьке. Однако ничего плохого не происходит, если животное будет принимать витамины. Однако Шлиссик и Крошик отказываются смешивать рыбу с добавками.

«Шлиссик научился выковыривать из рыбы витаминки, которые мы ему туда запихиваем. Как он это делает, мы так понять и не можем, потому что при нас он рыбину с капсулой не ест. Приходим – капсула лежит, а рыбы нет», – отмечают в центре.

Тюлени не верят, что весна началась. Возможно, вернувшаяся в Северную столицу зима, не дает поверить малышам, что весна уже на календаре целую неделю.