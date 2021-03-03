В Ленобласти 4 марта ожидается мороз и снег

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 4 марта в Ленинградской области ожидается похолодание и облачная погода с прояснениями, а также снег.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха завтра ночью будет составлять от -3 до -8 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра поднимется до 0 – -5 градусов по Цельсию.

Ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит от 5 до 10 метров в секунду.

Спасатели также предупреждают жителей Ленобласти об образовании гололедицы на дорогах.