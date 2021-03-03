В Калининском районе нефть разлилась на 100 квадратных метров

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел разлив нефти. Инцидент случился на Северном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Экострой».

Бригада экологической службы выехала на место происшествия, и обнаружила емкость с отработанными нефтепродуктами. Известно, что разлив произошел 2 марта, во вторник.

Экологический ущерб от одной емкость стал не маленьким. Площадь разлива достигла 100 квадратных метров. Сотрудники «Экостроя» обработали поверхность, где были нефтепродукты, а также вывезли с места происшествия не менее 22 кг отходов, содержащих нефть.

На данный момент опасность ликвидирована, однако в ближайшее время бригада должна вновь осмотреть места разлива.