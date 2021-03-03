3 марта весна в Петербурге закончится, а на улицы города вновь вернется зима

В Петербурге резко сменится погода. Причина внезапно окончившейся весны в холодном атмосферном фронте, надвигающемся на регион. Так, вечером 3 марта в городе выпадет снег. Об этом сообщает главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Как ранее прогнозировалось, весна недолго продержится в Петербурге. Ближайшая неделя пройдет по «зимнему сценарию». В Петербурге снова наступят холода – температура ниже нуля продержится минимум до следующей среды. 3 марта горожане уже заметят изменения, так как вечером ожидается снегопад.

Днем ожидается тепло от 1 до 3 градусов, а вечер станет холоднее и термометр покажет минусовую температуру, однако максимальный минус составит всего -1 градус.