Две девушки спасли черепаху изо льдов Большой Невки

В Петербурге удалось спасти черепаху от обморожения и верной гибели. Животное заметили 2 марта, во вторник, во льдах реки Большая Невка. Известно, что черепаха лежала панцирем вниз и не имела возможности перевернуться и уйти.

Городской центр «Кошкиспас» не остался равнодушным, и две сотрудницы отправились спасать черепаху. Одна из спасательниц спустилась на лед. Примечательно, что лед на реке уже был подтаявшим и поломанным. Вторая девушка-спасатель находилась на мосту и страховала напарницу, подтягивая ее наверх.

Инцидент произошел у Гренадерского моста. Причина попадания черепахи в такое место и в такие условия остается загадкой. На данный момент животное доставлено в ветеринарную клинику с обморожением.