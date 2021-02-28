«Велес» принял необычных зверей – лисопесов

В Петербурге появились необычные животные под названием лисопесы. Животные были выкуплены в Дагестане и теперь будут находиться в центре спасения диких животных «Велес».

Диковинные зверьки – это скрещенные чернобурки и полярные лисицы. Сотрудники центра утверждают, что до этого момента не знали о таких зверей. Известно, что спасатели выкупили зверей со зверофермы на юге России. Вместе с необычными зверьками в «Велес» привезли на реабилитацию три чернобурых лисы, два песца, а также белую лису.

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