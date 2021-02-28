Ближайшие дни порадуют петербуржцев теплом

В Петербурге в последний день зимы и первые дни весны ожидается сырость и оттепель. На погоду будет оказывать влияние малоактивный атмосферный фронт. Информация об этом появилась в социальной сети Facebook на странице синоптика Михаила Леуса.

Ближайшие дни в городе встретят горожан облачной погодой и мокрым снегом. Ранее предполагалось, что теплая погода резко прекратится. Однако Михаил Леус утверждает, что морозы вернутся в Петербург немного позже, чем предполагалось. Так, на неделе весну встретит Петербург теплым воздухом и слабыми осадками. Температура ниже нуля в Северной столице ожидается в середине марта.