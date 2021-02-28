МЧС предупреждает жителей Ленобласти о шторме

Региональное ГУ МЧС оповещает жителей Ленинградской области о штормовом предупреждении. Последний вечер зимы, а также утро первого весеннего дня встретит жителей густым туманом и порывистым ветром.

Видимость при тумане составит максимум 500-1000 метров. При этом ситуация для пешеходов и автомобилистов усугубится гололедицей на дорогах области. Кроме того, в регионе ожидается порывистый ветер. Наибольшие проблемы ветер доставит 2 марта. В этот день порывы достигнут 15 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендуется двигаться на дорогах со скоростью до 25 км/ч, если нет возможности избежать поездки.